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Piyasalardan Fed öngörüsü

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine kapıyı açık bırakması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 13:44

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 13:44

Piyasalarda gözler Fed'in bugün başlayacak ve yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi'nde. Yılın başlarında, Haziran ayında ilk faiz indirimini ve 2024 yılında toplam üç faiz indirimini öngören vadeli işlem piyasaları şimdi sadece bir indirim öngörüyorlar ve o indirimin Eylül'de olacağını fiyatlıyorlar.

Nationwide ekonomisti Oren Klachkin, Fed Başkanı Powell'ın FOMC toplantısı sonrası yapacağı basın toplantısında Fed'in atacağı adım konusunda ipucu vermeyeceğini düşünüyor.

"Bence kapıyı açık bırakacak" diye konuyan Klachkin, "Bence Fed yetkilileri enflasyon yavaşladığı ve yüksek faizlerin soğuyan istihdam piyasası için oluşturduğu riskler arttığı için hala faizleri düşürmeyi çok istiyorlar" dedi.

Çoğu ekonomist ABD enflasyonundaki yükselişin geçici olduğuna inanıyor. Goldman Sachs son dönemdeki alevlenmenin geçici faktörlerden kaynaklanabileceğini söylüyor.

Barclays de genel olarak aynı fikirde ve enflasyonun Haziran ayından itibaren belirgin bir şekilde yavaşlamasını bekliyor. Ancak Barclays, dışarıda yemek ve saç kesimi gibi bazı hizmetlerin maliyetinin, devam eden işgücü kıtlığı nedeniyle bazı sektörlerde ücret artışlarının yüksek kalması nedeniyle daha keskin bir şekilde ilerlemeye devam edebileceğini savunuyodr. Çekirdek PCE enflasyonunun Aralık ayına kadar %2,9'a yükseleceğini tahmin ediyor.

Goldman, Temmuz ve Kasım aylarında iki faiz indirimi bekliyor, ancak inatçı enflasyonun indirimleri 2025 veya sonrasına sınırlayabileceği veya hatta erteleyebileceği riskini kabul ediyor. Barclays ise Eylül ayında sadece bir faiz indirimi öngörüyor.

Hem Goldman hem de Barclays Powell'ın faiz indirimi için gereken "daha fazla güvene ulaşmanın muhtemelen beklenenden daha uzun süreceği" yorumunu yinelemesini bekliyor.

Barclays ekonomisti March Giannoni, Fed yetkililerinin tahminlerini güncellememesi ve Powell'ın Fed kararlarının enflasyonun önümüzdeki aylarda izleyeceği seyre bağlı olacağını söylemesi nedeniyle Powell'ın "indirim sayısı konusunda çok spesifik olmasını" beklemiyor.

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