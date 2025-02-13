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Powell: Daha gidilecek yol olduğunu düşünüyorum

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed varlıklarının azaltılması için daha gidilecek yolun olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2025 09:06

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2025 09:07

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının bilanço küçültme sürecinin yakın bir zamanda sona ermeyeceğini belirtirken, bazı bankalar genellikle niceliksel sıkılaştırma olarak adlandırılan süreç için kendi bitiş tarihlerini ertelemek üzere harekete geçti.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, merkez bankası tahvil varlıklarının azaltılması konusunda "daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyorum" dedi ve henüz piyasa likiditesinin Fed'in Hazine ve ipotekli tahvil varlıklarını azaltmasını etkileyecek kadar daraldığına dair bir işaret olmadığını söyledi.

Son günlerde, bazı bankalar QT oyun sonu tahminlerini, Haziran'da sona erdirmeyi öngören en son konsensüse göre geri çektiler.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Son iletişim, Fed'in borç limiti dinamikleri nedeniyle önümüzdeki aylarda rezerv talebine ilişkin düşük görünürlük potansiyeline rağmen QT'nin devam etmesine izin vermekten memnun olduğunu gösteriyor" dedi.

Banka tahmincileri, Fed'in çekilişi ikinci çeyreğin sonunda sonlandırmasını beklerken, şimdi bunun üçüncü çeyreğin sonunda gerçekleşeceğini, Hazine tahvili çekilişinin ikinci çeyreğin sonunda duracağını ve mortgage çekilişinin üçüncü çeyrekte sona ereceğini gördüklerini söyledi.

Morgan Stanley ekonomistleri de müşterilerine yazdıkları raporda, "Hala bol olan rezervler ve ay sonunda para piyasalarında önemli baskıların olmaması, Fed'in daha önce beklediğimiz gibi Mart ayında bilanço normalleştirme planlarını değiştirmesini olası kılmıyor. Temel görüşümüzü Haziran ayında QT'nin sona ermesi yönünde ayarlıyoruz, bu da Fed varlıklarını 6,33 trilyon dolara çıkaracaktır" dediler.

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