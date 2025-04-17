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Powell: Gümrük tarifeleri Fed'i hedeflerinden uzaklaştırabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, gümrük tarifelerinin Fed'i hedeflerinden uzaklaştırabileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2025 09:28

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2025 09:28

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başaknı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin etkisinin merkez bankasının odağını, özellikle bilanço ile ilgili olarak, 2025 için daha önce belirlediği hedeflerden kaydırmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Chicago Ekonomi Kulübü'nde konuşan Powell, çeşitli ülkelere uygulanan karşılıklı vergilerin ve otomobil gibi farklı sektörlere uygulanan vergilerin Fed'in öngördüğünden daha yüksek olduğunu kabul etti. Bu önlemlerin enflasyonda artışa ve bu yöndeki görünüme ilişkin belirsizliğe yol açabileceğini yineleyen Powell, otomobil endüstrisinde tedarik zinciri sorunu ve işsizlikte artış gibi diğer karşı etkiler konusunda uyarıda bulunmaya devam etti.

Merkez bankalarının şu anda "zor bir yerde" olduğunu belirten Powell, yetkilerinin çatışması halinde Fed'in "zor bir yargılama" ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Powell, piyasaların "düzenli" ve "işleyen" bir yapıda olduğunu belirterek, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasıyla bağlantılı olarak devam eden dalgalanmanın bu tür durumlarda beklendiğini vurguladı.

Konuşmasında, mevcut belirsizliğin devam etmesi halinde yatırımcılar için yatırım yapmayı cazip olmaktan çıkarabileceğini belirten ve gümrük vergilerinin diğer sonuçlarından da bahseden Powell, ABD federal borcunun "sürdürülemez bir seviyede olmasa da sürdürülemez bir yolda" olduğu uyarısında bulundu. Yurtiçi ihtiyari harcamaların "küçük" olduğunu ve hükümet borcundan kopuk olduğunu da sözlerine ekledi.

Powell ayrıca bankacılık sisteminin "iyi sermayelendirilmiş" ve "dirençli" olduğunu vurguladı.

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