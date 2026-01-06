Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta 71,11 oldu

CANLI BORSA
Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,68 puan azalarak 71,11'e düştü.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2026 15:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,68 puan azalarak 71,11 oldu. Endeks, kasımda 71,79 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 1,49 puan azalışla 94,19'a geriledi.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 1,26 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,81 puan azaldı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki azalış, temel olarak nominal kur artışının TÜFE'deki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 0,96 ve yüzde 2,26 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,89 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE'sinin endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepeti'ndeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği ifade edildi.

