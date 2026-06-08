CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında azaldı

Reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında azaldı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,44 puan azalarak 105,55 olarak gerçekleşti.

İHA

Oluşturma Tarihi 08 Haziran 2026 15:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,44 puan azalarak 105,55 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,29 puan artarak 101,41'e yükseldi.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,49 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 1,59 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,75 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
TİGEM 60 bin kilogram yapağı satacak TİGEM 60 bin kilogram yapağı satacak 05 Haziran 2026 09:07
Yapay zeka rüzgarı gücünü kaybediyor: Küresel piyasalarda satış dalgası Yapay zeka rüzgarı gücünü kaybediyor: Küresel piyasalarda satış dalgası 05 Haziran 2026 09:03
Fed yetkilisinden kritik mesaj: Enflasyon için faiz artışı mı, sabır mı? Fed yetkilisinden kritik mesaj: Enflasyon için faiz artışı mı, sabır mı? 05 Haziran 2026 08:48
Japonya’dan dövize müdahale sinyali: Yen baskısı ve rezervlerde gerileme! Japonya’dan dövize müdahale sinyali: Yen baskısı ve rezervlerde gerileme! 05 Haziran 2026 08:30
Blackstone’dan özel kredi fonunda geri alım sınırı: Para çekişlerine yüzde 5 kısıtı Blackstone’dan özel kredi fonunda geri alım sınırı: Para çekişlerine yüzde 5 kısıtı 05 Haziran 2026 07:44
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 04 Haziran 2026 16:54
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 04 Haziran 2026 16:26
ABD’de tarım dışı verimlilik arttı ABD'de tarım dışı verimlilik arttı 04 Haziran 2026 16:15
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Dış borç tamamen kapanacak Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Dış borç tamamen kapanacak 04 Haziran 2026 10:31
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 04 Haziran 2026 09:54
Morgan Stanley ve UniCredit’ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir Morgan Stanley ve UniCredit'ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir 04 Haziran 2026 08:56
Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı 04 Haziran 2026 08:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.836,9400 Değişim 304,59 Son veri saati:
Düşük 13580,41 Yüksek 13885
Açılış
46,1058 Değişim 0,0483 Son veri saati:
Düşük 46,058 Yüksek 46,1063
Açılış
53,2566 Değişim 0,2045 Son veri saati:
Düşük 53,058 Yüksek 53,2625
Açılış
6.411,0460 Değişim 124,920 Son veri saati:
Düşük 6327,531 Yüksek 6452,451
Açılış
101,0947 Değişim 3,4317 Son veri saati:
Düşük 98,13 Yüksek 101,5617
Açılış
BİST En Aktif Hisseler