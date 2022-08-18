NU haber sitesinin Hollanda Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne (Rijkswaterstaat) dayandırdığı verilere göre Ren Nehri, Hollanda'da başladığı Lobith kasabasında ölçülen yüksekliği 6,49 metreye kadar geriledi.

Nehirde suların çekilmesi, bu zamana kadar ölçülen en düşük su seviyesi olduğu belirtilen haberde, ağustos ayı ortasındaki yüksekliğin normalde 8,7 metre olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, su debisinde 2018'deki kuraklıktan bu yana en büyük düşüşün yaşandığına değinildi.

Nehrin debisinin, Lobith kasabasındaki ölçümünde saniyede 670 metreküpe kadar gerilediği vurgulandı.

Bunun 1947'deki 620 metreküpten sonraki en düşük ikinci rakam olduğu kaydedildi.

Toplam 1230 kilometre uzunluğundaki Ren Nehri, İsviçre'den başlıyor. Fransa sınırından geçtikten sonra Almanya'yı geçerek, Hollanda'dan Kuzey Denizi'ne dökülüyor.

YENİ TEDBİRLER BEKLENİYOR

Ağustos ayının başında hükümet, ülkede su sıkıntısı yaşandığını ve su tüketiminin kontrol edilmesi için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin (MTW) kurulduğunu açıklamıştı.

MTW'nin, nehirlerdeki seviyenin düşmesi sebebiyle kullanılabilir temiz suya erişimin sürdürülmesi, su kullanımında tasarruf sağlanması ve kayıpların azaltılması için önümüzdeki hafta bir dizi önlem açıklaması bekleniyor.

Öte yandan içme suyu ve temiz suya erişimin devam etmesi için halka suyu daha dikkatli kullanma uyarısı yapılıyor.

TARIM VE DENİZ ULAŞIMI ETKİLENECEK

Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi, enerji kriziyle mücadele eden Hollanda'da en fazla tarım ve deniz ulaşımını sekteye uğratması bekleniyor.

Su sıkıntısı nedeniyle tarım faaliyetlerinde verimin düşmesi bekleniyor, nehir ve kanallardaki su seviyesinin azalması durumunda ise ülke içi deniz ulaşım ağının aksayabileceği öngörülüyor.

Avrupa'da sıcak hava ve kuraklık nedeniyle sadece Ren değil, diğer nehirlerde ve önemli su yollarında da benzer sorunlar yaşanıyor.