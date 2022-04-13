Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in faiz oranlarını borçlanma maliyetlerinin artık ekonomiyi teşvik etmediği bir seviyeye hızla çıkarması gerektiğini söyledi.

"Faiz oranlarında ne kadar uzağa gitmemiz gerektiği, hedefimize yaklaşana kadar netleşmeyecek, ancak hedefin üzerindeki enflasyonu aşağı getirmek için yapmamız gereken ne ise onu yapacağız" diye konuşan Barkin, "Bizim için kısa vadede en iyi patika nötr faiz aralığına doğru hızlı bir şekilde hareket etmek ve sonrasında pandemi dönemi enflasyon baskılarının gevşeyip gevşemediklerini ve eflasyonun ne kadar ısrarcı olduğu test etmek. Eğer gerekli olur ise daha ileri de gidebiliriz" dedi.

Pandemi sonrasındaki dönemde yukarı yönlü enflasyonist baskılarla karşı karşıya kalınabileceğini belirten Barkin, Fed'in enflasyon bekleyişlerini kontrol altına alırken "sert inişten" kaçınması gerektiğini vurguladı.