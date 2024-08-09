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Richmond Fed Başkanı'ndan faiz mesajı

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ''Fed'in bir sonraki hamlesini belirlemesi için zamanı var'' dedi.

Oluşturma Tarihi 09 Ağustos 2024 09:10

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD işgücü piyasasındaki soğumanın işten çıkarmalardaki artıştan ziyade yavaşlayan işe alımlardan kaynaklandığını öne sürerek, ABD Merkez Bankası'na (Fed) bir sonraki hamlesini belirlemesi için zaman verdiğini söyledi.

Barkin, iş dünyası liderleriyle yaptığı görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Aslında önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyon tarafında iyi göstergeler göreceğimiz konusunda oldukça iyimserim." dedi.

Barkin, Fed'in ABD ekonomisinin normale dönüp dönmediğini veya yetkililerin daha güçlü hareket etmesini gerektirecek şekilde yavaşlayıp yavaşlamadığını değerlendirmek için zamana sahip olduğunu söyledi.

Temmuz ayındaki istihdam raporunun işe alımlarda önemli bir yavaşlama, işsizlik oranının %4,3'e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ve üst üste dördüncü aylık artışa ulaştığını göstermesinin ardından, finans piyasaları Fed'in faiz oranı politikasına ilişkin duruşunu yeniden değerlendirdi .

Barkin, "Son birkaç ay verilerinin iyi okumalar olduğunu kabul etmelisiniz. Enflasyonun tüm unsurları duruluyor gibi görünüyor. Yaptığım görüşmelere dayanarak bunun devam edeceğine dair nispeten umutluyum." dedi.

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