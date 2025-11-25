CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rosneft'ten 'ekonomik kriz' uyarısı

Rosneft'ten 'ekonomik kriz' uyarısı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in CEO'su İgor Seçin, Çin ile ticarette artık önemli oranda ulusal para birimlerini kullandıklarını belirterek, "Rusya ve Çin'e yönelik saldırgan yaptırım politikasının sürdürülmesi, Batı ülkelerindeki bir sonraki ekonomik krizi daha da yakınlaştırıyor" dedi.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2025 09:10

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in CEO'su İgor Seçin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen, Rusya ve Çin'den yetkililerin katıldığı enerji konulu forumda konuştu.

Rusya'nın enerji sevkiyatının, Çin'in stratejik hedeflere ulaşmasını destekleyen en önemli unsur haline geldiğini belirten Seçin, "Son 10 yılda Rusya, yaklaşık yüzde 20'lik payla Çin'in bir numaralı petrol tedarikçisi haline geldi." ifadesini kullandı.

Çin'in dış ticaretinde yuanın payının 2010'dan bu yana yüzde 2'den yüzde 52'ye yükseldiğine işaret eden Seçin, "Doların payı ise yüzde 83'ten yüzde 43'e geriledi. Rusya ile Çin arasındaki ödemeler neredeyse tamamen ulusal para birimlerine çevrilirken, dolar ve avronun payı istatistiksel hata düzeyine düştü." diye konuştu.

Seçin, doların yaptırım silahı şeklinde kullanılması nedeniyle küresel rezerv para birimi pozisyonunun zayıfladığını belirtti.

Yaptırımlara da değinen Seçin, "Rusya ve Çin'e yönelik saldırgan yaptırım politikasının sürdürülmesi, Batı ülkelerindeki bir sonraki ekonomik krizi daha da yakınlaştırıyor. Çoğu Batılı politikacı, karşılarındaki risklerin farkında değil." değerlendirmesinde bulundu.

Seçin, Almanya ve İtalya'da tüketicilerin kilovat başına 40 cent ödeme yaptığını, bunun da petrole varil başına 300 dolar ödemeye eş değer düzeyde olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 24 Kasım 2025 09:30
Brent petrolün varili 62,15 dolar Brent petrolün varili 62,15 dolar 24 Kasım 2025 09:29
Faiz indirimi ve düşen gerilim piyasalarda risk iştahını artırdı Faiz indirimi ve düşen gerilim piyasalarda risk iştahını artırdı 24 Kasım 2025 09:26
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar geriliyor Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar geriliyor 23 Kasım 2025 15:28
Küresel et fiyatları artıyor Küresel et fiyatları artıyor 23 Kasım 2025 11:37
Nvidia’dan ’yapay zeka balonu’ tartışmalarına yanıt Nvidia'dan 'yapay zeka balonu' tartışmalarına yanıt 23 Kasım 2025 11:06
Çin’den G20 ülkelerine çağrı: Serbest ticareti ve ekonomiyi koruyalım Çin'den G20 ülkelerine çağrı: Serbest ticareti ve ekonomiyi koruyalım 23 Kasım 2025 09:59
Garanti BBVA’da Üst Düzey Görev Değişikliği Garanti BBVA’da Üst Düzey Görev Değişikliği 21 Kasım 2025 20:18
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 745 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 745 bin liraya geriledi 21 Kasım 2025 17:06
Çin’de elektrik tüketimi ekimde yüzde 10,4 arttı Çin'de elektrik tüketimi ekimde yüzde 10,4 arttı 21 Kasım 2025 16:51
Japonya’dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi Japonya'dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi 21 Kasım 2025 15:27
Avro Bölgesi’nde şirket faaliyetleri kasımda arttı Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri kasımda arttı 21 Kasım 2025 14:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler