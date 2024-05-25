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Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı

Rusya Merkez Bankası tarafından, Batılı ülkelerin uyguladığı ikincil yaptırımların ihracat ve ithalatı etkilediğini, bu sebeple ihracat ve ithalatta azalma, Rus mallarının küresel pazardaki rekabetçiliğinde bozulma, ayrıca lojistik ve uluslararası ödemelerde karmaşıklık olabileceğini belirtildi.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2024 09:34

Son Güncelleme Tarihi 25 Mayıs 2024 09:34

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Mali İstikrar Görünümü" başlıklı raporda, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların etkisi değerlendirildi.

Batılı ülkelerin 2023'ün son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde yaptırım baskısını artırdığına işaret edilen raporda, "Yeni kısıtlamalar yalnızca Rus şirketlerini değil, dost ülkelerdeki şirketleri de hedef alıyor" ifadesi kullanıldı.

İkincil yaptırımların ihracat ve ithalatı etkilediği belirtilen raporda, "Bunun sonucunda ihracat ve ithalatta azalma, Rus mallarının küresel pazardaki rekabetçiliğinde bozulma, ayrıca lojistik ve uluslararası ödemelerde karmaşıklık olabilir" değerlendirmesine yer verildi.

"DÜŞEN İHRACAT HACİMLERİNİN TELAFİSİ HENÜZ MÜMKÜN OLMADI"

Raporda, Rusya'nın 2023'ün son çeyreğinde petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri üretiminde düşüş yaşadığı ifade edilerek, "Şirketler yaptırımlara uyum sağlamaya ve Doğu istikametini geliştirmeye devam ediyor ancak düşen ihracat hacimlerinin tam anlamıyla telafisi henüz mümkün olmadı" bilgisi verildi.

Rus ihracatçıların yeni pazarlar aradıkları belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"İkincil yaptırımlar nedeniyle tedarik zincirleri ve ödeme mekanizmaları daha karmaşık hale geliyor, bu da ithalat fiyatlarının yükselmesine ve tedarik kesintilerine yol açıyor."

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