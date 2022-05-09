Rusya Maliye Bakanlığı'nın tahminlerine göre ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarına maruz kalan Rus ekonomisi bu sene yüzde 12 daralabilir. Hükümet henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak konuya yakın kaynaklar Ekonomi Bakanlığı'nın da yüzde 8'lik daralma beklediğini belirtiyor.

Maliye Bakanlığı'nın bu tahmininin gerçekleşmesi durumunda Rusya 1990'ların başından bu yana en büyük daralmayı kaydedecek.

Rusya Merkez Bankası 29 Nisan'da bu sene ekonominin yüzde 8-10 aralığında daralacağını öngörmüştü. IMF yüzde 8.5 daralma beklerken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini ise bu yıl ekonominin yüzde 10.3 küçüleceği yönünde.