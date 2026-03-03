CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya'da otomobil ithalatı şubatta yüzde 35 arttı

Rusya'da otomobil ithalatı şubatta yüzde 35 arttı

Rusya'da otomobil ithalatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 46 bin 800’e çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Mart 2026 12:57

Son Güncelleme Tarihi 03 Mart 2026 12:58

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatını durdurduğu Rusya otomotiv sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, otomobil ithalatının şubatta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artarak 46 bin 800'e çıktığı ifade edilerek, ikinci el otomobil ithalatının da yüzde 40 artarak 25 bin 900'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, otomobil ithalatında Çin'in yüzde 67,2'yle lider konumda bulunduğuna işaret edilirken, Kırgızistan'ın yüzde 20,5 payla ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Rusya'da otomobil ithalatı, artan kredi maliyetleri nedeniyle 2025'te, bir önceki yıla göre yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine düşmüştü.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
İlginizi Çekebilir
Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor Asya borsalarında enerji tedariki endişeleri etkili oluyor 03 Mart 2026 10:09
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 03 Mart 2026 10:07
Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı Rusya Merkez Bankası dondurulan varlıkları nedeniyle Avrupa’da dava açtı 03 Mart 2026 09:41
Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi Trump yönetiminin gümrük vergisi için talebi reddedildi 03 Mart 2026 09:25
Orta Doğu’daki gerilim piyasaları sarstı Orta Doğu'daki gerilim piyasaları sarstı 03 Mart 2026 09:14
ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura ABD’nin İran operasyonuna 24 saatte 779 milyon dolarlık fatura 03 Mart 2026 08:57
Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir Goldman Sachs ve JPMorgan’dan borsa uyarısı: Geri çekilme olabilir 03 Mart 2026 08:56
Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic’in yapay zekasını kullanmayı bıraktı Trump talimatı verdi! ABD hazinesi Anthropic'in yapay zekasını kullanmayı bıraktı 03 Mart 2026 08:55
Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor Fitch Ratings: Orta Doğu’daki gerilim kredi notları üzerinde belirsizlik yaratıyor 03 Mart 2026 08:52
JPMorgan’dan enflasyon uyarısı JPMorgan'dan enflasyon uyarısı 03 Mart 2026 08:49
ECB’den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım ECB'den petrol fiyatlarındaki yükselişe temkinli yaklaşım 02 Mart 2026 16:30
Katar, LNG üretimini durdurdu Katar, LNG üretimini durdurdu 02 Mart 2026 16:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.111,6600 Değişim 269,76 Son veri saati:
Düşük 13110,28 Yüksek 13380,04
Açılış
43,9842 Değişim 0,040 Son veri saati:
Düşük 43,941 Yüksek 43,981
Açılış
51,0749 Değişim 0,5118 Son veri saati:
Düşük 51,0153 Yüksek 51,5271
Açılış
7.452,1110 Değişim 217,343 Son veri saati:
Düşük 7389,969 Yüksek 7607,312
Açılış
118,3054 Değişim 11,7812 Son veri saati:
Düşük 117,4314 Yüksek 129,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler