Rusya'nın Çin'e tarım ürünü ihracatı 1 milyar doları aştı

Rusya Federal Tarım İhracat Kalkınma Merkezi (Agroexport), Çin'e tarım ürünü ihracatının aylık bazda ilk defa 1 milyar doları aştığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 14:16

Agroexport'tan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Aralık 2025'te Çin'e 1,3 milyon ton tarım ürünü ihraç ettiği kaydedildi.

Ekim 2025'te Çin'e 812 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, bu rakamın Aralık 2025'te ilk defa 1 milyar doları geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, en çok ihraç edilen tarım ürünleri arasında kolza yağı ile canlı, taze veya soğutulmuş yengeç ve keten tohumunun yer aldığı belirtildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 6,9 azalarak 228,1 milyar dolara gerilemişti.

Rusya, enerji kaynaklarının yanı sıra dünyanın önde gelen tarım ürünleri üreticileri arasında yer alıyor.

