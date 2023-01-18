Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılmak için bulunduğu Davos'ta Bloomberg TV'ye demeç veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Almanya'nın bir resesyon girmeyeceğinden tamamen eminim" dedi.

Scholz demecinde Almanya'nın, ABD'nin yeni yeşil sübvansiyonları nedeniyle AB ile Washington arasında bir ticaret savaşı yaşanmasından kaçınılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılacağına inandığını da ifade etti.

"ABD hükümeti ve tüm siyasiler ile yerel düzenlemelerin Avrupalı ortaklara karşı olmaması gerektiği konusunda şu anda tartışıyoruz" diye konuşan Schloz, "Bu konuda bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda oldukça iyimserim" dedi.