Dünyanın büyük bir kısmına göre çok sert bir kısıtlama politikası izleyen Çin, dünya covid kısıtlamalarını gevşetirken tam tersine daha da sıkılaştırmasıyla tedarik zincirinde aksamalara sebep olmak ile birlikte büyümesini de olumsuz yönde etkilemişti.

Çin hükümetinin uyguladığı dinamik sıfır-COVID politikasının özel sektörün büyümesini azalttığını savunan Oxford Economics, Çin için 2022 GSYH büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye indirdi.

Ekonomistler, Çin ekonomisinde istikrarlı bir toparlanmanın anahtarının Çin'in sıfır-COVID politikasından vazgeçip vazgeçmeyeceğinin ve ne zaman vazgeçeceğinin olduğunu belirtirken, orta vadede Çin için en büyük riskin emlak sektörü olmaya devam ettiğini de vurguladılar.