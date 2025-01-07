Singapur Para Otoritesi, bu ay para politikası sabit bırakabilir

Ekonomistler, Singapur'un merkez bankası olarak kabul edilen MAS'ın Ekim toplantısında mevcut para politikasına daha az bağlı göründüğünü söylerken, bu yıl da bir değişiklik sinyali vermediğini ifade ediyorlar.

MAS'ın Singapur'un 2025 büyümesine ilişkin görüşü 2024'teki kadar parlak değil ve Trump yönetimindeki ABD ticaret politikasında hala belirsizlik var. Olası tarifeler şehir devletinin büyümesi için aşağı yönlü riskler oluşturuyor.

HSBC'nin temel senaryosu, çekirdek enflasyondaki istikrar göz önüne alındığında MAS'ın 2025'te beklemede kalması yönünde, ancak enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse daha erken bir hareket gerekebilir.

Çoğu merkez bankasının aksine,MAS'ın para politikası, küçük ve açık ekonomide fiyat istikrarını korumak için etkili bir araç olarak gördüğü Singapur döviz kuruna odaklanıyor.