Singapur Para Otoritesi verilerine göre, Temmuz ayında çekirdek fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Bu, Kasım 2008'den bu yana görülen en yüksek enflasyon oldu. Ekonomistler ise Temmuz ayında enflasyonun yüzde 4,7 olmasını bekliyorlardı.

ENFLASYON 2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Temmuz ayında manşet enflasyon da Haziran ayındaki yüzde 6,7'den yüzde 7,0'a yükselerek Haziran 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Singapur Para Otoritesi 2022 yılının tamamı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 3-4 aralığı olarak tekrarlarken, manşet enflasyonunda yüzde 5-6 aralığında gerçekleşeceğini öngördü.