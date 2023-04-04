İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Martin Schlegel, Credit Suisse Group'un UBS Group AG'ye satılması anlaşması olmasaydı Credit Suisse'nin iflas ile karşı karşıya kalacağını ve bunun bir global finansal krize yol açacağını savundu.

SRF'ye konuşan Schlegel, "Eğer hükümetin aracılık ettiği devralma olmasaydı, İsviçre ve dünya genelinde bir finansal krizin gerçekleşmesi çok, çok olasıydı" dedi.

Schlegel, UBS'in Credit Suisse Group'u devralmasının "kötü çözümler arasında en iyisi" olduğunu da savundu.

'ENFLASYONU AŞAĞI GETİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Martin Schlegel, enflasyonu aşağı getirmek için faizleri daha da artırmak ve döviz satmak da dahil olmak üzere her şeyi yapacaklarını söyledi.

Schlegel, "Bizim görevimiz çok açık, bu görev fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyonu yüzde 0-2 aralığına geri getirmek için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

İsviçre'de enflasyonu Mart ayında yüzde 2,9 oldu. Manşet enflasyonu Şubat 2022'den bu yana SNB'nin hedefinin üzerinde. Banka, enflasyonu düşürmek için son 4 toplantıdır faiz artırımı yapıyor ve geçtiğimiz ay faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye çıkardı.

Ekonomistler, SNB'nin Haziran ayında da faiz artırmasını bekliyorlar.

Schlegel yaptığı değerlendirmede, "Faiz artırımı konusunda şimdiden bir tahminde bulunamam, ancak enflasyon tahminlerimizin şu anda Aralık ayında olduklarından daha yukarıda olduğunu görebilirsiniz. Bu, eğer gerekli olur ise faiz artırımına devam edeceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Yüzde 1,50 olan care faiz oranının çok yüksek olmadığını da belirten Schlegel, "Bu faiz oranının İsviçre'nin finansal istikrarını tehdit edebileceğine yönelik şu anda herhangi bir işaret görmüyoruz" diye konuştu.