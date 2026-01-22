Societe Generale, Fransa'da küçülmeye gidiyor

Societe Generale kararı, CEO Slawomir Krupa'nın maliyetleri kontrol altına alma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Bankanın Fransa'daki yaklaşık 40.000 kişilik iş gücü içinde yapılacak bu azaltım, maliyetlerin yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle gündeme geldi. Azaltmanın, zorunlu çıkışlar yerine işten ayrılmalar yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Societe Generale, 2025 yılında hisselerinin yaklaşık %150 artmasıyla Avrupa'daki rakiplerini geride bırakmıştı.

Sendika, geçtiğimiz Kasım ayında da bankanın 2026 yılında Fransa'da 101 şube kapatmayı planladığını açıklamıştı.