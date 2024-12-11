CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

SON DAKİKA! ABD kasım ayı enflasyon verisi belli oldu

Son dakika haberi: Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon oranı kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,7 oldu. Ekim ayında enflasyon yüzde 2,6 olarak ölçüldü. Böylelikle ülkedeki TÜFE beklentileri karşılamış oldu.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2024 16:39

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2024 17:15

Son dakika haberi: ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Nisan ayından bu yana en yüksek aylık yükselişini kaydeden TÜFE, ekimde de yüzde 0,2 artmıştı. Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,7 artış kaydederken, kasımda yıllık enflasyonun üst üste ikinci ay hızlanması dikkati çekti.

Bu dönemde beklentilere paralel gelen yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,6 olmuştu. Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,3 yükselirken, TÜFE'deki aylık artışın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. Gıda fiyatları kasımda aylık yüzde 0,4, benzin fiyatları da yüzde 0,6 artış gösterdi.

Yıllık bazda ise barınma fiyatları yüzde 4,7, gıda fiyatları yüzde 2,4 arttı. Benzin fiyatları ise yıllık bazda yüzde 8,1 azalış kaydetti.

BEKLENTİLERE PARALEL ARTTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylül ve ekim aylarında olduğu gibi kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi. Kasımda çekirdek enflasyon da beklentilere paralel gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Altın Çin’in politika teşviki sözüyle kazancını artırdı Altın Çin'in politika teşviki sözüyle kazancını artırdı 10 Aralık 2024 09:49
RBA: Faizin indirilmesi veya artırılması konuşulmadı RBA: Faizin indirilmesi veya artırılması konuşulmadı 10 Aralık 2024 09:47
Çin bu yıl ekonomik büyüme hedefine ulaşmaya güveniyor Çin bu yıl ekonomik büyüme hedefine ulaşmaya güveniyor 10 Aralık 2024 09:36
Suriye Merkez Bankası: Mevduatlarınız güvende çalışmaya devam ediyoruz Suriye Merkez Bankası: Mevduatlarınız güvende çalışmaya devam ediyoruz 09 Aralık 2024 16:50
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni geriledi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi 09 Aralık 2024 14:19
İngiltere, AB ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor İngiltere, AB ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor 09 Aralık 2024 14:15
Emtia piyasasında gıda pozitif ayrıştı Emtia piyasasında gıda pozitif ayrıştı 09 Aralık 2024 13:02
Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor 09 Aralık 2024 11:41
Çin’de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor 09 Aralık 2024 10:03
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 09 Aralık 2024 09:46
Japonya GSYH’sını yukarı yönlü revize etti Japonya GSYH'sını yukarı yönlü revize etti 09 Aralık 2024 09:33
ABD Bitcoin spot ETF’lerine 10 milyar dolar giriş oldu ABD Bitcoin spot ETF'lerine 10 milyar dolar giriş oldu 09 Aralık 2024 09:30
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler