SON DAKİKA | Akkuyu NGS'nin ardından ikinci nükleer santral geliyor! Detaylar netleşiyor: Dikkat çeken tarih

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji arz ve güvenliğinin sağlanması açısından nükleer santrallerin ve bu kapsamda Türkiye'nin ilk NGS'si olan Akkuyu'nun önemine değinirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği iftiracı gruba ise "Enerji yatırımlarını sabote etmeye kalkmayın" çağrısında bulundu. Konuşmasında "Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'nin ikinci NGS'si olacak olan Sinop Nükleer Güç Santraline yönelik çalışmalarda gelinen son durum da merak konusu oldu.

Sahada kazı çalışmalarına bu yıl başlanması planlanırken, ilk reaktörün ise kazı çalışmalarının başlamasından 10 yıl sonra devreye alınması planlanıyor. Nükleer santralde yakıt olarak uranyum dioksit kullanılacak.

NGS'ye ilişkin 3 bin 222 sayfalık nihai Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) onaylanırken, ÇED'e ilişkin yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrasında süreç hızlanacak.

SON DAKİKA HABERİ | SİNOP NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İNCEBURUN MEVKİİNDE YAPILACAK Sinop İnceburun mevkiinde, Elektrik Üretim AŞ'ye ait EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan, 4 reaktörden oluşacak Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yatırım bedeli de 20 milyar dolar olacak.

PROJE ŞİRKETİ KURULACAK ÇED raporunda "Sinop NGS Projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir Projesi olup, kurulacak olan Proje Şirketi tarafından Sinop NGS inşa edilecek ve işletilecektir" denilirken, rapora göre proje için tahsis edilen alanın tamamı 10 milyon 58 bin metrekareden oluşuyor. Bu alanın yaklaşık olarak 1 milyon 25 bin metrekaresinin santral alanı olarak kullanılması planlanıyor. Proje alanı Devlet Ormanı olarak sınıflandırılmış olup, Orman Ön İzni, 2024 yılına kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verilmişti.

SANTRALİN TOPLAM KURULU GÜCÜ 4 BİN 560 MEGAWATT OLACAK Proje, her biri net bin 140 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4 bin 560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowattsaat olması planlanıyor.





NÜKLEER DÜNYADA YEŞİL ENERJİ SAYILACAK



Nükleer santrallerin dünya genelinde yapım ve işletmesine yönelik çalışmalar da son sürat devam ediyor. Son olarak Fransa, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya'dan oluşan 10 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, nükleer "yeşil enerji" olarak kabul edilsin derken, Hollanda ve İsveç'te nükleere desteğini açıkladı.

Dünya genelinde 439 reaktör işletmede, 52 tanesi ise inşa halinde bulunurken, yalnızca Avrupa'da 173 reaktör işletmede, 16 reaktör ise inşa halinde bulunuyor. AB'nin elektriğinin yüzde 26'sı nükleerden karşılanırken, ABD'de 93, Fransa'da 56, Çin'de 54 ve Rusya'da 38 nükleer reaktör işletmede bulunuyor.