Son dakika haberler...Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere milyonlarca kişinin gözü kulağı bayram ikramiyesi 2022 için gelecek açıklamalara çevrildi. Bir yandan bayram ikramiyesi için tarih, bir yandan da artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

SON DAKİKA HABERİ | BAYRAM İKRAMİYESİ 2022'İN BİRİNCİSİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs Pazar günü de Arefe. Bu kapsamda bayram ikramiyesi ödemeleri Nisan ayında yapılacak. Eğer ödemeleri erkene çekme kararı alınmazsa, ikramiyenin 25-30 Nisan tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 ZAM ORANI NE KADAR OLACAK İkramiyede artış yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Bin lira ile başlayan bayram ikramiyesi, geçen yıl bin 100 lira oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik zam, memurlara-emeklilere ilave iyileştirmeler, bayram ikramiyesi için de artış beklentisi oluşturdu. Pek çok formül de konuşulmaya başlandı.

DUL VE YETİME DE ZAM İkramiyede yapılacak artıştan dul yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; emeklilerin ikramiyesi bin 100 liradan 2 bin 500 liraya çıkarsa, yüzde 75 ölüm aylığı alana 825 lira yerine bin 875, yüzde 50 ölüm aylığı alana 550 lira yerine bin 250, yüzde 25 ölüm aylığı alana da 275 lira yerine 625 lira ödenecek. Artış, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da yansıyacak.

İŞTE BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 İÇİN ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER FORMÜL 1: İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti.

Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezalar yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranıyla güncellendi.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olacak. Bu yıl 2 bayramda alınacak ikramiye 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. 2 bayramda toplam ödeme 3 bin 311 lira olacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında yani 4 bin 253 lira 40 kuruş ödeme yapılması.

Bu formül hayata geçerse her bayramda 2 bin 126 lira 70 kuruş ikramiye ödenecek.

FORMÜL 5: Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de ikramiyenin 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istedi.