Son dakika haberleri...Daha önce sıfır otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesinin bir benzeri cep telefonları için de yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre cep telefonları için ÖTV matrahları yeniden belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ | ÖTV MATRAHI 1.500 TL'Yİ AŞMAYAN CEP TELEFONLARINDA VERGİ ORANI YÜZDE 25 OLDU Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken geçtiğimiz yıl sıfır otomobil satışlarında yapıldığı gibi ÖTV matrahları yeniden güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi.

DAHA ÖNCE YÜZDE 25'LİK VERGİ DİLİMİNDE 1.200 TL'Yİ GEÇMEYEN TELEFONLAR YER ALIYORDU ÖTV matrah düzenlemesi öncesi yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

BİRÇOK CEP TELEFONU MODELİNDE FİYATLAR DÜŞECEK Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV düzenlemesi ile özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

CARİ AÇIĞA OLUMLU YANSIYACAK



Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.

ÖTV DÜZENLEMESİ İLE YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR



Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1.500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.