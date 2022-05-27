Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.