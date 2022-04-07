Son dakika: Milyonlara `Sosyal Koruma`: 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Son dakika haberler...Hükümet, vatandaşı enflasyona ezdirmemek için mücadele ederken, sosyal politikaları güçlendirmek adına bütün kurumları harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde 2022 yılına ilişkin sosyal desteklere dikkat çekildi. İhtiyaca göre geliştirilmiş sosyal yardım programları ile hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sosyal destek sistemi bulunduğu vurgulanan Rehberde, sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104.2 milyar lira olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde bu yıl da sosyal destek ulaştırılan hane ve vatandaş sayısı artacağına dikkat çekilen Rehber'de yer alan önemli başlıklar şöyle:

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANIN PRİMİ DEVLETTEN Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla yaklaşık 23.4 milyar lira kaynak aktarılacak. Sosyal yardımlar kapsamındaki düzenli yardım programlarıyla kadınlar desteklenmeye devam edecek. Sosyal yardım hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini, düzenli yardım hak sahiplerinin yüzde 65'ini, süreli yardım hak sahiplerinin ise yüzde 52'sini kadınlar oluşturuyor.

YAŞLILARA YÖNELİK DESTEKLER Yaşlıların huzurlu bir ortamda bakılması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan kaynak bu yıl yüzde 35 artırılarak 1.9 milyara çıkarıldı. Bu yıl 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan aylık ödemeleri için yaklaşık 9.1 milyar lira aktarılacak. Korunma ihtiyacı olan çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmeleri amacıyla yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere yapılacak ödemeler için 295 milyon lira kaynak ayrılmıştır.

EVDE BAKIMA 13.2 MİLYAR Engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 13. 2 milyar lira destek sağlanacak. Evde bakımı sağlanamayan engellilerimizin özel rehabilitasyon merkezlerinde bakımı için 1.2 milyar lira, engelli vatandaşlarımız ile engelli yakınlarına ödenen aylıklar için yaklaşık 6.6 milyar lira aktarılacak. Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira aktarılacak.