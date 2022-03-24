Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısında yatırımcılarla bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurları konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK ENFLASYON, BÜYÜME VE DÖVİZ KURLARI MESAJI Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını ifade ederek, verilerin Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde güçlü büyüme göstereceğine işaret ettiğini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmekte, iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde de güçlü seyrediyor. Yönetilen ve yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.

"ÜFE TÜFE MAKASA HAM VERİLERİN GÖSTERDİĞİNDEN DAHA DÜŞÜK" Son dönemde ÜFE TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşüktür. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz.

"LİRALAŞMA FİYAT İSTİKRARINDA ASLİ UNSUR" Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında asli unsurdur. Cari denge beklentilerindeki sapma enerji fiyatından kaynaklı oldu. Yakın dönemde turizm gelirlerinde riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde. 2022'de turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.

"BAZ ETKİSİNİN KALKMASIYLA DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLAYACAK" KDV indiriminin etkisi Mart ayında da devam edecek. Uzun vadeli TL yatırım kredilerini önemsiyoruz. Bireysel kredilerin daha ılımlı bir seyir izlemesi önemli. Finansal istikrar için atılacak adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Reeskont kredileri aracılığıyla düşük maliyetli kredi sağlayacağız.

"PROAKTİF REZERV STRATEJİMİZİ ÇEŞİTLENDİRDİK" Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşünüyoruz. Liralaşmayı teşvik eden adımlar atıyoruz. Rezervler son dönemde istikrarlı seyir izliyor. Proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik.