Son dakika haberi...Bütün dünyanın gündeminde, "Rusya-Ukrayna Savaşı çıkacak mı, başladı mı" sorusu yer alıyor. Bununla beraber Rusya-Ukrayna krizi, birbiri ardına gelen açıklamalar, karşılıklı adımlar ve yaptırımlar ile devam ederken, tüm bu durumlar zaten Covid-19 kaynaklı darbe yiyen tedarik zincirinin başına yeni bir bela olacağını ortaya koydu.
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna krizi sonrası çanlar Avrupa için çalıyor! Kıtlık kapıya dayandı
Son dakika haberi...Rusya-Ukrayna krizi ve AB-ABD başta olmak üzere ülkelerden peş peşe gelen açıklamalar gerilimin boyutunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, Avrupa`nın tahıl ambarı olarak belirtilen Ukrayna`nın içinde olduğu bir savaşın, emtia piyasalarında buğdaydan arpaya ve bakırdan nikele tedarik zincirini derinden sarsmaya başladığını ifade etti. Bunun yanında analistler Rusya-Ukrayna Savaşı çıkması durumunda AB`de ekmek kıtlığı oluşabileceği yorumunda bulundu.
RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI EKMEK KITLIĞINI BERABERİNDE GETİREBİLİR
Rusya'nın olası Ukrayna işgali sonrasında Avrupa'nın tahıl ambarının derinden etkileneceği belirtilirken, krizin uzun sürmesinin ülkelerde ekmek kıtlığına neden olabileceği aktarıldı.
RUSYA-UKRAYNA DÜNYANIN EN BÜYÜK BUĞDAY İHRACATÇISI
Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, ikinci sırada yer alan Ukrayna ile birlikte küresel pazarın yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor.
UKRAYNA KRİZİ İLE PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜKSELİYOR
Analistler, Rusya ve Ukrayna'nın büyük metal ve diğer emtia tedarikçileri olduğunun altını çizerken, krizin tırmanmasının petrol ve doğal gaz fiyatlarını daha da artıracağının altını çizdi.
RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL EDERSE TEDARİK ZİNCİRİ SERT DARBE ALABİLİR
Analistler ise ekonomik bağlamda bakıldığında buğdaydan arpaya ve bakırdan nikele, krizin daha da kötüye gitmesiyle birlikte tedarik zincirlerinin bozulmaya hazır olduğunu söylüyor.
Tedarik teknolojisi şirketi CEO'su ve kurucusu Alan Holland, Ukrayna'nın "Avrupa'nın tahıl ambarı" olarak kabul edildiğini ve bir işgalin gıda tedarik zincirinin "sert darbe almasına" yol açacağını söyledi.
"RUSYA-UKRAYNA KRİZİ UZARSA SONBAHARDA TÜKETİCİ FİYATLARI KÖRÜKLENEBİLİR"
Analistler, Ukrayna'nın Avrupa'nın büyük bir kısmının bağımlı olduğu buğday, arpa, çavdar ve mısır ürettiğini söyledi. Holland, "Hasat mevsimi hala birkaç ay uzakta olsa da, uzun süreli bir çatışma bu sonbaharda ekmek kıtlığı yaratacak ve tüketici fiyatlarını artıracak" diye konuştu.
Bir araştırma şirketi CEO'su Dawn Tiura ise, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok ülkenin de Ukrayna buğday ve mısırına güvendiğini ve bu arzdaki kesintilerin bu bölgelerde gıda güvenliğini etkileyebileceğini söyledi.
GIDA ENFLASYONU GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
Gıda enflasyonunun her geçen yükseldiğini söyleyen uzmanlar ise silahlı bir çatışmanın çıkması halinde durumun daha da kötüleşebileceğinin altını çizdi.
Alan Holland, "Ayrıca, doğal gaz arzındaki herhangi bir kesinti, gübre gibi enerji yoğun ürünlerin üretimini de etkileyecek ve bunun tarımı daha da fazla etkilemesi kaçınılmaz" şeklinde konuştu.
Tarımda kullanılan gübre miktarı geçtiğimiz yıl teresiz kalmış, bu da fiyatların yükselmesine neden olmuştu.
'EN ÇOK ALMANYA ETKİLENECEK'
Rusya-Ukrayna krizi derinleştikçe Avrupa Birliği ülkelerinin derinden etkilenmesine kesin gözüyle bakılırken, durumdan en fazla Almanya'nın etkileneceği vurgulandı.
Tedarik zinciri risk istihbarat firması CEO'su Atul Vashistha, Almanya'nın üretim ve elektrik için enerji ihtiyacının çoğunu Rusya'dan aldığı doğal gazdan elde ettiğini söyledi.
"İMALAT SEKTEYE UĞRAR'
Vashistha, "Gerginlikler artmaya devam ederse ve olası bir savaş veya yaptırımlar nedeniyle aksamalarda bir artış görürsek, bu Almanya'daki imalat üretimini sekteye uğratır" derken, "Fabrikaların, diğer ülkelerdeki üretime kademeli olarak geçecek olan üretimi kısması gerekecek" diye konuştu.
Almanya'dan en çok ihracat yapılan ürünler arasında otomobil ve otomobil parçaları, diğer ulaşım ekipmanları, elektronik, metaller ve plastikler yer alırken, ürünlerin fiyatlarının artacağı ya da tedarik sorunu yaşayacağı belirtildi.
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