Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim verisi Ağustos ayında yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 13,8 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %13,8 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, imalat sanayi sektörü endeksi %14,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %9,4 arttı.





SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %5,4 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,2 azaldı.