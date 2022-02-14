Son dakika haberleri...Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edileceği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ | ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) KALDIRILIYOR Ulaştırma Bakanlığı, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) 31 Mart itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Bununla beraber köprü ve otoyol geçişlerinde tahsilatlar Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden sağlanacak. SON DAKİKA! Bakanlık'tan açıklama! OGS kaldırılıyor. OGS sahipleri ne yapacak? | Video

OGS CİHAZI OLAN ARAÇ SAHİPLERİ ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ ALACAK OGS cihazı olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı bankadan ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecek.