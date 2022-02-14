Son dakika haberleri...Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edileceği belirtildi.
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Yeni OGS-HGS kararı geldi: 31 Mart'tan itibaren kaldırılıyor!
Son dakika haberi...Milyonlarca araç sahiplerini ilgilendiren OGS-HGS kararı Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü`nden geldi. Buna göre, 31 Mart itibarıyla Otomatik Geçiş Sistemi`nin (OGS) kaldırılacağını açıklanırken, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden sağlanacağı duyuruldu. Peki elde kalan OGS cihazları ne olacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) KALDIRILIYOR
Ulaştırma Bakanlığı, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) 31 Mart itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Bununla beraber köprü ve otoyol geçişlerinde tahsilatlar Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden sağlanacak.
SON DAKİKA! Bakanlık'tan açıklama! OGS kaldırılıyor. OGS sahipleri ne yapacak? | Video
OGS CİHAZI OLAN ARAÇ SAHİPLERİ ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ ALACAK
OGS cihazı olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı bankadan ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecek.
BANKALARDA OGS HESAPLARI HGS HESAPLARINA DÖNÜŞECEK
Yeni düzen 31 Mart 2022'den itibaren başlayacak. OGS etiketine sahip araç sahiplerinin bankalara giderek ücretsiz HGS etiketine sahip olacağını ve hesaplarının da buna dönüştürüleceği açıklandı.
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