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TCMB'den 3 depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 660 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2025 15:20

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2025 15:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 TL depo alım ihalesi gerçekletirecek.

TCMB'nin, 3 Şubat vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 608 milyar 217 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,97, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

28 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 9 milyar lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,95 olarak gerçekleşti.

Bankanın 7 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 550 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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