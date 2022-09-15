Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 1 Temmuz 2022 ayı itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68 artarak 6 trilyon 830 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tasfiye olunacak alacaklar2 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla 201 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 190 milyar TL'si bankalara; 8 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL'si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Temmuz 2022 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 2,9 oldu.

TİCARİ KREDİLER 5,5 TRİLYON TL OLDU

Ticari krediler yüzde 76 artarak 5.522 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 31 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ile inşaattır.

Temmuz 2022 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 6,2 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,4 ile enerji sektörü ve yüzde 4,5 ile turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 1,3 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 38 artarak 1.308 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 44'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 28'ini konut kredileri, yüzde 23'sini kredi kartları ve yüzde 6'sını taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin3 sayısı 36,4 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,9 milyon kişi artarak 36,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 36 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANANLAR

Temmuz ayında 163 bin kişi ilk defa kredi kartı, 102 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 14 bin oldu. 134 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Temmuz 2022 ayı itibarıyla İstanbul'da 439 milyar TL, Ankara'da 124 milyar TL ve İzmir'de 84 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Kilis, yüzde 48 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İzmir, Tekirdağ ve Antalya oldu. "