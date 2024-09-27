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Tokyo'da çekirdek enflasyon BoJ'un hedefine ulaştı

Tokyo'da çekirdek enflasyon eylül ayında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hedefine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 27 Eylül 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 27 Eylül 2024 09:20

Tokyo'da çekirdek enflasyon Eylül ayında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) %2 hedefine ulaştığını gösterdi; Bu durum muhtemelen BoJ'a bir sonraki adımından önce ekonomik koşulları daha kapsamlı bir şekilde incelemek için daha fazla zaman tanıdı.

Japonya'da hükümet tarafından açıklanan verilere göre, değişken taze gıda maliyetlerini hariç tutan Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi, Eylül ayında bir önceki yıla göre %2,0 arttı ve BoJ'nin hedefi ve piyasanın medyan tahminleriyle uyumlu oldu. Piyasa beklentisi de bir önceki ay%2,4 ardan çekirdek enflasyonun %2,0'ye düşeceği yönündeydi.

Çekirdek enflasyon Ağustos ayındaki %2,4'lük artıştan, büyük ölçüde kamu hizmetleri faturalarını azaltmak için hükümet sübvansiyonlarının yeniden başlaması nedeniyle yavaşladı. Enerji fiyatları, Ağustos ayındaki %17,4'lük sıçramaya kıyasla Eylül ayında %9,5 arttı.

Hükümet, Ağustos'tan Ekim'e kadar elektrik ve gaz faturaları için sübvansiyonları yeniden başlattığını açıklamıştı.

Tokyo TÜFE verileri, ülke çapındaki fiyatların önde gelen göstergesi olarak kabul ediliyor.

BOJ tarafından daha geniş bir fiyat eğilimi göstergesi olarak yakından izlenen, hem taze gıda hem de yakıt maliyetlerinin etkilerini ortadan kaldıran çekirdek-çekirdek endeks, Ağustos ayında aynı hızda yükseldikten sonra Eylül ayında bir yıl öncesine göre %1,6 arttı.

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