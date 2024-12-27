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Tokyo'da enflasyon yükseldi

Tokyo'da enflasyon beklentilerin altında yükseliş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 27 Aralık 2024 08:52

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek enflasyon Aralık ayında hızlandı ve yakın vadede faiz artırımına ilişkin piyasa beklentilerini canlı tuttu. Dalgalı taze gıda maliyetlerini hariç tutan Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Aralık ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarken, medyan piyasa tahmini %2,5 artış yönündeydi. Bu artış Kasım ayındaki %2,2'lik yıllık artışı takip etti.

BOJ tarafından talebe bağlı enflasyonun daha iyi bir göstergesi olarak yakından izlenen taze gıda ve yakıt maliyetlerini dışarıda bırakan bir başka endeks, Kasım ayındaki %1,9'luk artışın ardından Aralık ayında bir önceki yıla göre %1,8 yükseldi.

Hizmet sektörü fiyatları Kasım ayındaki %0,9'luk artışın ardından Aralık ayında %1,0 artarak BOJ'un ücret artışlarının devam etmesinin firmaları hizmetler için daha fazla ücret almaya ittiği görüşünün altını çizdi.

Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, "Daha yüksek ücretlerin hizmet fiyatlarına yansıma ihtimali var, bu da BOJ'un politikasını normalleştirmesi açısından olumlu" dedi.

Ülke çapındaki eğilimlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen Tokyo enflasyon verileri, Japonya'nın BOJ'un %2'lik enflasyon hedefini kalıcı olarak tutturma yolunda ne kadar ilerleme kaydettiğine dair ipuçları için politika yapıcılar tarafından yakından izleniyor - daha fazla faiz artırımı için bir ön koşul.

Ancak bazı analistler Japonya ekonomisinde ve fiyat ivmesinde BOJ'un faiz artırım zamanlamasını geciktirebilecek zayıflık işaretleri gördü.

Tokyo enflasyonundaki artış büyük ölçüde yüksek elektrik faturaları ve pirinç gibi gıda fiyatlarından kaynaklandı, bu da tüketim üzerinde baskı oluşturabilir ve firmaları fiyatları daha fazla artırmaktan caydırabilir.

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