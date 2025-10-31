Tokyo'da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi

CANLI BORSA
Tokyo metropolitan bölgesinde fiyat artış hızı eylülde değişmeyerek sabit kaldı ancak yukarı yönlü baskılar faiz artışı beklentilerini canlı tuttu.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2025 08:41

Tokyo'da hükümet verilerine göre; taze gıda fiyatları hariç tüketici enflasyonu eylülde yıllık bazda %2,5 artarak ağustostaki oranla aynı seviyede gerçekleşti. Bu oran, ekonomistlerin beklediği %2,8'in altında kaldı.

Verilerin ardından yen, dolar karşısında 149,94 seviyesine zayıfladı. Tokyo verileri, ülke genelindeki enflasyon eğilimlerinin öncü göstergesi olarak kabul ediliyor. Ekonomistler, eylülde başlatılan ilk çocuklar için ücretsiz kreş uygulamasının enflasyon oranını aşağı çektiğini belirtti.

Dai-ichi Life Research Institute'tan ekonomist Takuya Hoshino, temel enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek, "Sadece enflasyon oranına bakıldığında ekimde faiz artışı olasılığı göz ardı edilemez" dedi.

Taze gıda hariç gıda fiyatları yıllık bazda %6,9 artarken, ağustostaki %7,4'lük artıştan yavaşladı. Enerji fiyatları ise ağustosta %5,3 düşüşün ardından eylülde %2,7 yükseldi.

