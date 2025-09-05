Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, imzaladığı ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararname Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. Anlaşma kapsamında, ABD'ye giren neredeyse tüm Japon ürünlerine yüzde 15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacağı belirtilen kararnamede, otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklar için sektörlere özgü düzenlemeler olacağı kaydedildi.

Japonya'nın ise Amerikan imalat, havacılık, tarım, gıda, enerji, otomobil ve endüstriyel mal üreticilerine kilit sektörlerde pazar erişiminde önemli fırsatlar sunacağı vurgulandı. Kararnamede, Japonya'nın ABD'den pirinç alımlarını yüzde 75 artıracağı, mısır, soya, gübre, biyoyakıt gibi tarım ürünleri ve enerji ürünlerini yılda 8 milyar dolar tutarında ithal edeceği, ABD'de üretilen ve güvenlik sertifikalı araçları ek test olmadan satışa kabul edeceği, ABD'den ticari uçak ile savunma ekipmanı satın alacağı aktarıldı.