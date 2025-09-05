CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı

Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2025 09:36

ABD Başkanı Donald Trump'ın, imzaladığı ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararname Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. Anlaşma kapsamında, ABD'ye giren neredeyse tüm Japon ürünlerine yüzde 15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacağı belirtilen kararnamede, otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklar için sektörlere özgü düzenlemeler olacağı kaydedildi.

Japonya'nın ise Amerikan imalat, havacılık, tarım, gıda, enerji, otomobil ve endüstriyel mal üreticilerine kilit sektörlerde pazar erişiminde önemli fırsatlar sunacağı vurgulandı. Kararnamede, Japonya'nın ABD'den pirinç alımlarını yüzde 75 artıracağı, mısır, soya, gübre, biyoyakıt gibi tarım ürünleri ve enerji ürünlerini yılda 8 milyar dolar tutarında ithal edeceği, ABD'de üretilen ve güvenlik sertifikalı araçları ek test olmadan satışa kabul edeceği, ABD'den ticari uçak ile savunma ekipmanı satın alacağı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak 02 Eylül 2025 16:47
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi 02 Eylül 2025 16:45
Brezilya, IEA’ya üye olmak için başvuru yaptı Brezilya, IEA'ya üye olmak için başvuru yaptı 02 Eylül 2025 16:33
Rusya’da yeni otomobil satışları azaldı Rusya'da yeni otomobil satışları azaldı 02 Eylül 2025 15:40
AB ülkelerinin savunma harcamaları 380 milyar avroyu aşacak AB ülkelerinin savunma harcamaları 380 milyar avroyu aşacak 02 Eylül 2025 12:45
Avro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta arttı 02 Eylül 2025 12:31
Rusya ve Çin’den doğal gaz sevkiyatını artırma kararı Rusya ve Çin'den doğal gaz sevkiyatını artırma kararı 02 Eylül 2025 09:43
Japonya’da bakanlıkların bütçe talepleri belli oldu Japonya'da bakanlıkların bütçe talepleri belli oldu 02 Eylül 2025 09:04
Avustralya cari açık vermeye devam ediyor Avustralya cari açık vermeye devam ediyor 02 Eylül 2025 09:02
Güney Kore’de enflasyon 9 ayın en düşük seviyesinde Güney Kore'de enflasyon 9 ayın en düşük seviyesinde 02 Eylül 2025 09:00
Bessent, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın acil durum yetkililerini onaylayacağına güveniyor Bessent, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın acil durum yetkililerini onaylayacağına güveniyor 02 Eylül 2025 08:58
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı temmuzda geriledi Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda geriledi 01 Eylül 2025 13:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler