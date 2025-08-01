Trump, Kanada için gümrük vergisini yüzde 35'e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada mallarına uygulanan gümrük vergilerini mevcut %25'ten %35'e çıkaran bir kararname imzaladı. Yeni oranlar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Beyaz Saray, bu hamlenin Kanada'nın "devam eden eylemsizliğine ve misillemesine" bir yanıt olduğunu belirterek, "mevcut acil durumu" ele almak için gerekli olduğunu söyledi.

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile müzakerelerde devam eden gerilime atıfta bulunarak Kanada'nın bir ticaret anlaşması için "adil bir bedel ödemesi" gerektiğini vurguladı. Trump, Carney'nin Filistin devletini tanıma açıklamasını eleştirirken, bunun ticaret görüşmeleri için bir "anlaşma bozucu" olmadığını açıkladı.

ABD ve Kanada arasında yıllık 900 milyar doları aşan bir ikili ticaret ilişkisi bulunuyor. Trump, Kanada'nın süt ürünleri ve askeri harcamalardaki korumacılığına ilişkin endişelerini yineledi. Ancak Carney, Kanada'ya zarar verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirterek kararlılığını sürdürdü. Ticaret açmazı bölgenin ekonomik görünümü üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ediyor.