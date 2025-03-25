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Trump otomobil ve ilaçları hedef alan gümrük vergilerini açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ve ilaçları hedef alan gümrük vergilerini yakında açıklayacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2025 08:53

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2025 08:53

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil, ilaç ve diğer sektörleri hedef alan gümrük vergilerini yakında açıklayacağını belirterek, yakında açıklayacağı "karşılıklı gümrük vergilerinin" üzerine daha kapsamlı vergiler koyma planlarının sinyalini verdi.

Trump, "Bildiğiniz gibi çelik ve alüminyumu zaten açıkladık.Bir noktada ilaçları da açıklayacağız. Çünkü ilaçlara sahip olmak zorundayız. Yani bunlardan bazılarını çok yakın gelecekte açıklayacağız, uzun gelecekte değil, çok yakın gelecekte" dedi.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir başka etkinlikte Trump, kereste ve yarı iletken endüstrilerini de listesine ekledi ve bu iki sektöre yönelik tarifelerin "yolun sonunda" geleceğini söyledi.

Ancak Trump, potansiyel gümrük vergileri için yeni sektörler belirlerken bile aynı etkinlikte 2 Nisan'da yürürlüğe girecek olan karşılıklı gümrük vergileri konusunda "pek çok ülkeye kolaylık sağlayabileceğini" söyledi. Sektörel gümrük vergilerinin de o gün başlayıp başlamayacağı sorulduğunda Trump önce "Evet, her şey olacak.Ancak o gün tüm tarifeler dahil değil" dedi.

Ayrıca, karşılıklı tarifeler başlamadan önce otomobillere yönelik tarifelerin açıklanabileceğini ima etti. "Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde bunu açıklayacağız ve ardından 2 Nisan geliyor, bu karşılıklı tarifeler olacak" dedi.

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