CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump-Putin görüşmesi sonrası ruble değer kazandı

Trump-Putin görüşmesi sonrası ruble değer kazandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüşmesinin ardından Rus rublesi ve Moskova Borsası (MOEX), değer kazanmaya başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2025 10:54

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2025 10:57

Moskova Borsası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüşmesiyle yüzde 6,56 yükselişle 3.220 puanın üzerine çıkarken, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,69 değer kazandı

MOEX yüzde 6,56 değer kazanarak 3.220 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 6,56 artışla 1079 puanın üzerine yükseldi. Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 2,69 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 92 seviyesinin altına indi.

Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Sberbank'ın hisseleri yüzde 0,86, Gazprom'un yüzde 2,9, Lukoil'in yüzde 0,33 ve VTB'nin hisseleri de yüzde 0,1 yükseldi. MOEX verilerine göre borsadaki şirketlerin toplam piyasa değerinde yaklaşık 500 milyar ruble (yaklaşık 5,3 milyar dolar) artış yaşandı.

Analistler, Trump ile Putin'in arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ve iki ülkeden gelen Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin olumlu açıklamaların Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Kremlin de Putin ile Trump'ın 1,5 saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirmişti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de elektrik kullanımının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor ABD'de elektrik kullanımının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor 12 Şubat 2025 09:15
EIA 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti EIA 2025 yılı için ABD petrol üretim tahminini yükseltti 12 Şubat 2025 09:12
Ons altın Powell’ın açıklamaları sonrasında geriledi Ons altın Powell'ın açıklamaları sonrasında geriledi 12 Şubat 2025 09:08
Hazine bono ihalesiyle yaklaşık 21,2 milyar lira borçlandı Hazine bono ihalesiyle yaklaşık 21,2 milyar lira borçlandı 11 Şubat 2025 15:45
Trump’ın başlattığı ticaret savaşı küresel emtia ve enerji piyasalarında dalgalanmalar oluşturuyor Trump'ın başlattığı ticaret savaşı küresel emtia ve enerji piyasalarında dalgalanmalar oluşturuyor 11 Şubat 2025 11:11
Brent petrolün fiyatı arz endişesi ile yükseldi Brent petrolün fiyatı arz endişesi ile yükseldi 11 Şubat 2025 09:59
Çinli şirketler için bir rekor temettü ödemesi yılı daha olabilir Çinli şirketler için bir rekor temettü ödemesi yılı daha olabilir 11 Şubat 2025 09:28
BoE üyesi Mann: İngiltere enflasyonu daha az tehdit oluşturuyor BoE üyesi Mann: İngiltere enflasyonu daha az tehdit oluşturuyor 11 Şubat 2025 09:26
ECB Başkanı Lagarde ticari sürtüşmeleri değerlendirdi ECB Başkanı Lagarde ticari sürtüşmeleri değerlendirdi 11 Şubat 2025 09:22
Wall Street’ten dikkat çeken S&P 500 analizi Wall Street'ten dikkat çeken S&P 500 analizi 11 Şubat 2025 09:18
Fitch: Yeni tarifeler 2025’te önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabilir Fitch: Yeni tarifeler 2025'te önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabilir 11 Şubat 2025 09:16
İngiltere’de perakende satışlar indirimlerin etkisiyle arttı İngiltere'de perakende satışlar indirimlerin etkisiyle arttı 11 Şubat 2025 09:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler