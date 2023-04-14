TÜİK, mart 2023 dönemine ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre; Tarım-ÜFE'de 2023 mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,77 ve 12 aylık ortalamaya göre yüzde 142,37 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,96 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,72 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,51 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,22 artış gerçekleşti.



Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 21,55 ile lifli bitkiler ve yüzde 68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 174,94 ile turunçgiller ve yüzde 173,85 ile yağlı meyveler oldu.



Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,40 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 10,81 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.