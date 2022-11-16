New York Fed tarafından derlenen verilere göre Amerikalılar hızla artan faiz ortamında mortgage kullanımlarını azaltsalar da borçlanmaya devam ettiler.

2019 SONUNDAN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK SEVİYEDE

Banka'nın çeyrek dönem raporuna göre, ABD'de hane halkı borçları ve kredilerini toplamı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 351 milyar dolar artarak 16,51 trilyon dolara ulaştı. Üçüncü çeyrekte toplam borçlanma 2,36 trilyon dolar ile 2019 sonundan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte mortgage kullanımları bir önceki çeyreğe göre 126 milyar dolar azalarak 633 milyar dolar oldu. Toplam mortgage borcu 282 milyar dolar artışla 11,67 trilyon dolara ulaştı.