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UBS: ABD'nin tarife uygulamaları 2025'te piyasaları sarsabilir

UBS Group AG'nin CEO'su Sergio Ermotti ABD'nin tarife uygulamalarının jeopolitik krizler ile birleşerek 2025'te piyasaları sarsabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2024 09:23

Son Güncelleme Tarihi 09 Aralık 2024 09:24

UBS Group AG'nin CEO'su Sergio Ermotti'ye göre, ABD yönetiminin ticaret ortaklarına yönelik gümrük vergilerini artırma yönündeki potansiyel hamlesi, dünya genelindeki çatışmalarla birleşerek önümüzdeki yıl finans piyasalarındaki riski artırabileceğini vurguladı.

Ermotti, Pbu Dabi Finans Haftası kapsamında Bloomberg Televizyonu'na verdiği röportajda, "Jeopolitik olayların hızlanması ve makroekonomik cephelerdeki tırmanış - gümrük vergileri, korumacılık - kesinlikle izlenmesi gereken bir şey. Durum hala çok belirsiz, piyasalarda çok fazla dalgalanma göreceğiz" dedi.

Ermotti, müşterilerine mevcut ortamda iyi çeşitlendirilmiş olmalarını tavsiye ettiğini ve şu anda fazla risk iştahı görmediğini söyledi. "Tüm bu jeopolitik olayların finansal piyasalarda da herhangi bir zincirleme olayı ve sonucu tetiklemediğini görmek beni rahatlattı ve şaşırttı" dedi.

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