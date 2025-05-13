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UBS Çin ekonomisi için büyüme beklentisini açıkladı

UBS Yatırım Bankası Asya Ekonomisi Başkanı ve Baş Çin Ekonomisti Tao Wang, Çin ekonomisinin yüzde 3,7-4 arasında büyümesini beklediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2025 09:00

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2025 09:01

UBS Yatırım Bankası Asya Ekonomisi Başkanı ve Baş Çin Ekonomisti Tao Wang, Çin'in GSYH büyümesinin 2025 yılında, ABD'nin Çin ürünlerine uygulayacağı nihai gümrük vergisi oranlarına ve ek iç politika teşviklerinin ölçeğine bağlı olarak %3,7-%4 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

ABD-Çin ticaret gerilimlerinin son dönemde azalması, 2025 yılında ek mali teşviklerin potansiyel ölçeğini azaltabilir. Devam eden deflasyonist baskılar ve yüksek belirsizlik ortamında, Çin Merkez Bankası'nın 2025 yılında faiz oranlarını 20-30 baz puan daha düşürmesi beklenirken, hükümet gayrimenkul stoklarının eritilmesini daha da teşvik edecek.

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