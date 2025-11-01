CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Ukrayna'dan Moskova'daki petrol boru hattına saldırı

Ukrayna'dan Moskova'daki petrol boru hattına saldırı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın Moskova bölgesindeki petrol boru hattına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2025 14:57

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Moskova bölgesinde yer alan "Koltsovoy" petrol boru hattına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, boru hattından Rus ordusuna petrol tedarik edildiği öne sürülerek, "Kritik askeri altyapı tesisinin başarılı şekilde devre dışı bırakıldığı yer, Moskova bölgesinin Ramenskoye ilçesinde yer alıyor." bilgisi verildi.

Uzunluğu 400 kilometre olan petrol boru hattının hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Petrol boru hattı devre dışı bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

- Mıkolayiv kentine yönelik saldırıda bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mıkolayiv kentine misket başlıklı bir "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kim, saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

UKRAYNA'YA 223 İHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya, gece ülkeye 223 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna, 206 İHA'yı imha etti veya yönünü değiştirerek etkisiz hale getirdi.

İlginizi Çekebilir
Alman ekonomisi teknik resesyona girmekten kurtuldu Alman ekonomisi teknik resesyona girmekten kurtuldu 30 Ekim 2025 14:20
Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü 30 Ekim 2025 13:57
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 30 Ekim 2025 13:22
Kripto paralara Trump-Xi darbesi! Bitcoin kritik seviyenin altına düştü Kripto paralara Trump-Xi darbesi! Bitcoin kritik seviyenin altına düştü 30 Ekim 2025 13:11
Avro Bölgesi’nde eylül ayı işsizlik oranı belli oldu Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı belli oldu 30 Ekim 2025 13:49
Emtia piyasasının şekeri düştü Emtia piyasasının "şekeri" düştü 30 Ekim 2025 12:24
Küresel altın talebi çeyrek dönem rekoruna ulaştı Küresel altın talebi çeyrek dönem rekoruna ulaştı 30 Ekim 2025 10:49
Brent petrolün varili 63,84 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,84 dolardan işlem görüyor 30 Ekim 2025 09:53
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven ekimde arttı Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ekimde arttı 30 Ekim 2025 13:41
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 30 Ekim 2025 08:34
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu 30 Ekim 2025 08:32
ABD’de konut kredisi mortgage başvuruları yüzde 7,1 arttı ABD’de konut kredisi (mortgage) başvuruları yüzde 7,1 arttı 29 Ekim 2025 16:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler