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Yellen hayat pahalılığındaki 'önemli' artışlardan endişeli

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hayat pahalılığındaki 'önemli' artışlardan endişe duyduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 08:49

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, devam eden enflasyonun Kasım ayındaki seçimler öncesinde Başkan Joe Biden'ın seçmenler nezdindeki itibarını zedelemesi nedeniyle yaşam maliyetlerindeki "önemli artışların" "pek çok insan için sorun" olduğunu söyledi.

Yellen, son aylardaki güçlü ücret artışına rağmen konut ve günlük eşya fiyatlarının birçok seçmen için hala yüksek olduğunu kabul etti.

Yellen Financial Times'a verdiği röportajda, "Gıda alışverişi yaptıklarında bunu görüyorlar. Kiralar açısından görüyorlar. Mortgage oranları yükseldikçe, ev almak isteyen gençlerin piyasaya girmesi zorlaşıyor. Her ne kadar ücretler önemli ölçüde ve en azından ortalama olarak fiyatların arttığından daha fazla artmış olsa da, insanlar için önemli olan fiyatlarda önemli artışlar var ve bu artışlar nispeten kısa bir süre içinde insanlar tarafından çok fark ediliyor" dedi.

'ENFLASYON HALA EN ÖNEMLİ ENDİŞELERDEN BİRİ'

ABD'nin en üst düzey ekonomi yetkilisinin yorumları, anketlerin Biden'ın başkanlık seçimlerine beş aydan biraz fazla bir süre kala Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bırakmaya devam ettiğini göstermesiyle geldi.

Anketler aynı zamanda katılımcıların ABD ekonomisinin son aylardaki güçlü performansını Biden'a bağlamadığını ve enflasyonun hala en önemli endişelerden biri olduğunu gösteriyor.

FT-Michigan Ross tarafından yapılan son ankete göre seçmenlerin yüzde 43'ü Trump'ın ekonomi yönetimine güvenirken, bu oran Biden için yüzde 35'tir. Seçmenlerin sadece yüzde 28'i Biden'ın ekonomiye yardımcı olduğunu düşünüyor.

Biden göreve geldiğinden bu yana tüketici fiyat endeksi yüzde 19'dan fazla artarken, gıda ve benzin gibi temel ihtiyaçların maliyeti de keskin bir artış gösterdi.

Swing State Project tarafından Perşembe günü yayınlanan veriler, seçmenlerin yüzde 54'ünün ekonominin gücünü ölçmenin en iyi yolunun hayat pahalılığı olduğunu ve yüzde 59'unun Biden'ın enflasyonu kontrol edebileceğini düşündüğünü gösterdi.

Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ila %5,5 arasında tutması beklenirken, bu durum seçimlerden önce mortgage ve diğer borçlanma maliyetlerinde keskin bir düşüş görmeyi uman Demokratlara darbe vuracak.

Cumhuriyetçiler, seçmenlerin yüksek fiyatlarla ilgili endişelerini kullanarak Biden'ı iklim ve fiyatları artırdığını söyledikleri diğer politikalar nedeniyle eleştirdi ve Demokratları sıradan insanlarla temastan yoksun olarak resmetti.

Ancak eski bir Fed başkanı olan Yellen, Amerikalıların karşı karşıya olduğu baskılar konusunda empatik bir ton kullanırken, yönetimin ABD'li tüketicilere gizlice ekstra ücretler ekleyen "gereksiz ücretleri" ortadan kaldırmak gibi maliyetleri azaltma çabalarına işaret etti.

Yellen İtalya'nın Stresa kentinde yaptığı açıklamada "Hayat pahalılığı pek çok insan için bir sorun" dedi. "Bence bu, insanların haklı olarak sahip olduğu bir endişe."

"Başkan Biden bunu anlıyor ve elimizdeki araçları kullanarak bunu en iyi şekilde ele almak istiyor. Ve bunu yapmak için bir dizi önemli şey yaptı."

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