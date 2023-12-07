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Yellen yatırımcı beklentilerini onaylamaktan kaçındı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bazen politika yapıcıların eylemlerini tamamlayabileceğini söylerken, yatırımcılar arasında Fed faiz oranlarının düşürülmesine yönelik mevcut beklentileri onaylamaktan kaçındı.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 09:11

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 09:11

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Mexico City'de gazetecilere verdiği demeçte, "Piyasalar, gelen verileri okumalarına bağlı olarak Fed'in gelecekteki hamlelerini tahmin ediyor. Bu, piyasaların verileri okurken düşünceli olması halinde para politikasının tamamlayıcısı olarak yardımcı olabilecek şekilde sağlıklı bir tepkidir.Ancak, Fed uygun olduğunu düşündüğü her türlü adımı atacaktır ve piyasaların durumu da bunu besleyen bir şeydir" dedi

Yatırımcılar Fed'in Mart ayında borçlanma maliyetlerini düşürme ihtimalini %50'den fazla olarak fiyatlıyorlar ve merkez bankasının gösterge faizinin 2024 yılı sonuna kadar %4 civarına düşmesini bekliyorlar.

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