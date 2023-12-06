Yellen'den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok

Ekonominin harcama tarafının dayanıklılığını vurgulayan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyon kontrolünü yüksek işsizlik oranlarına bağlayan tahminleri de çürüttü.

Yellen yaptığı açıklamada, enflasyonu dizginlemek için yüksek ABD işsizliğine ihtiyaç duyulacağını öngören ekonomistlerin, ekonominin işgücü piyasasında ve tüketici talebinde çok az zayıflık yaşaması ve fiyatların ılımlı seyretmesi nedeniyle "sözlerini yediklerini" söyledi.

Mexico City'de konuşan Yellen, "Bir resesyondan korkmanıza neden olacak zayıflayan bir işgücü piyasasının olağan işaretlerini görmüyoruz. Enflasyonu kontrol altına almayıbaşarmak için çok yüksek işsizlik gerekeceğini söyleyen ekonomistler sözlerini yiyorlar. Yani hiç de daha yüksek işsizlik gerektiriyor gibi görünmüyor" dedi.