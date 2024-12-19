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Yeni Zelanda ekonomisi daraldı

Yeni Zelanda ekonomisi üçüncü çeyrekte keskin bir şekilde daraldı.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2024 09:13

Yeni Zelanda ekonomisi üçüncü çeyrekte keskin bir şekilde daraldı ve Güney Pasifik ülkesi için kasvetli durgunluk dönemini uzattı; ancak çoğu ekonomist değişim çarklarının döndüğü ve 2025 için görünümün önemli ölçüde daha parlak olacağı konusunda hemfikir.

Yeni Zelanda İstatistik Kurumu (StatsNZ) ekonominin üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre %1,0 ve bir yıl öncesine göre %1,5 daraldığını bildirdi. Bu, Haziran çeyreğinde aşağı yönlü revize edilen %1,1'lik bir düşüşün ardından geldi. Ekonomistler %0,4'lük bir çeyreklik ve yıllık daralma bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte GSYH'nin üretim ölçüsünü oluşturan 16 endüstriden 11'inde faaliyet azaldı.

Ekonomideki zayıflık, son aylarda gösterge faiz oranlarında büyük bir düşüşe yol açtı. Yeni Zelanda Merkez Bankası'ndaki (RBNZ) üst düzey yetkililer, daha güçlü büyümeyi teşvik etmek için 2025'in başlarında daha fazla kesinti yapılmasının muhtemel olduğunu güçlü bir şekilde ima etti.

RBNZ, üçüncü çeyrekte ekonominin %0,2 daralacağını tahmin etmişti.

Yeni Zelanda hükümeti, bu hafta bütçesinin yıl ortası güncellemesinde, 2025'te bir toparlanmanın başlayacağını öngördü

Westpac ekonomisti Michael Gordon, "Daha yakın tarihli kanıtlar, artık en kötüsünü geride bıraktığımızı gösteriyor." dedi.

Gelecek yıl beklenen toparlanma, Yeni Zelanda'daki yıllardır süren durgunluğu nihayet atlatacak olsa da, bu oldukça belirsiz bir küresel ortamda gerçekleşecek. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın politikalarının ticaret ilişkilerini bozması muhtemel iken, Çin'in yavaşlaması ve jeopolitik sıcak noktalarda tırmanma tehdidi de sorun yaratacak gibi görünüyor.

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