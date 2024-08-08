CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentileri düşüyor

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentilerinde düşüş devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2024 08:37

Son Güncelleme Tarihi 08 Ağustos 2024 08:37

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentisi üst üste altıncı çeyrek dönemdir düşüş gösteriyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından düzenlenen "Beklenti Anketi 2024 Yılı 3.Çeyrek Dönem" sonuçlarına göre, 1 yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi %2,40'a indi. Enflasyon beklentisi önceki çeyrekte %2,73 olmuştu.

Böylece 2021 yılı ikinci çeyreğinde belirlenen %1,87 seviyesinin ardından en düşük tahmin görüldü.

Ankette 2 yıllık tüketici fiyat artış beklentisi %2,33'ten %2,03'e geriledi.

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları çeyrek dönemler için açıklanıyor. En son 2024 yılı ikinci çeyrek döneminde enflasyon yıllık %4,0'ten %3,3'e keskin bir düşüş gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs Ceo’su Solomon: Sonbaharda Fed’den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz Goldman Sachs Ceo'su Solomon: Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz 07 Ağustos 2024 09:37
Çin’in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı Çin'in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı 07 Ağustos 2024 09:33
Japonya’nın döviz rezervleri son 4 aydır düşüyor Japonya'nın döviz rezervleri son 4 aydır düşüyor 07 Ağustos 2024 09:31
API petrol stoklarında 5 haftalık düşüş sonlandı API petrol stoklarında 5 haftalık düşüş sonlandı 07 Ağustos 2024 09:26
EIA ABD ham petrol talebi için 2024 tahminini yükseltti EIA ABD ham petrol talebi için 2024 tahminini yükseltti 07 Ağustos 2024 08:39
Yeni Zelanda’da işsizlik oranında artış faiz indiriminin yolunu açtı Yeni Zelanda'da işsizlik oranında artış faiz indiriminin yolunu açtı 07 Ağustos 2024 08:37
UBS: TCMB’nin 3. çeyrekte faizleri sabit tutmasını bekliyoruz UBS: TCMB'nin 3. çeyrekte faizleri sabit tutmasını bekliyoruz 06 Ağustos 2024 16:40
BofA: TCMB’nin kararı verilere bağlı olacak BofA: TCMB'nin kararı verilere bağlı olacak 06 Ağustos 2024 16:31
ABD’nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı 06 Ağustos 2024 16:09
Morgan Stanley’den TCMB değerlendirmesi Morgan Stanley'den TCMB değerlendirmesi 06 Ağustos 2024 14:46
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar düştü Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü 06 Ağustos 2024 12:41
Almanya’da fabrika siparişleri haziranda arttı Almanya'da fabrika siparişleri haziranda arttı 06 Ağustos 2024 12:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler