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Yeni Zelanda'da konut piyasası hareketlendi

Yeni Zelanda'da Ekim ayında konut fiyatlarında değişiklik olmazken, piyasanın, seçimlerin geride kalmasıyla genel olarak daha hareketli olduğu belirtiliyor.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 09:37

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 09:37

Yeni Zelanda Gayrimenkul Enstitüsü(REINZ) tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, konut fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre değişmeyerek ortalama 795 bin Yeni Zelanda Doları(NZD) olarak belirlendi.

Fiyatlarda geçen yılın aynı ayına göre düşüş hızı yüzde 3,1'den yüzde 2,8'e geldi.

Ortalama konut fiyatları Ülkenin en kalabalık ve şehirleşmiş yerleşim yeri olan Auckland'da aylık yüzde 1,7 artışla 1 milyon 40 bin NZD seviyesine çıktı. Auckland dışında kalan yerlerde ise yüzde 1,3 düşüşle 691 bin NZD seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede konut satışları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,0 artışla 5 bin 619 seviyesine yükseldi. Satışlarda geçen yıla göre de aynı seviyede, yüzde 2,5 düşüş görüldü.

REINZ İcra Kurulu Başkanı Jen Baird, ülkede seçimlerin geride kalması ve emlak döngüsünde daha aktif aylara girilmesi nedeniyle, Ekim ayının emlak piyasası faaliyetlerinde yavaş ama istikrarlı bir iyileşme gösterdiğini söyledi.

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