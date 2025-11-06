CANLI BORSA
Yenilenebilir enerjide 2030 hedefine yaklaşıldı

Dünya çapında güneş ve rüzgar enerjisi kurulumları "2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma" taahhüdünü ulaşılabilir kılacak şekilde artıyor ancak ülkelerin mevcut ulusal planlarında bu taahhüde yönelik hedeflerin eksikliği belirsizlik yaratıyor.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2025 08:39

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Brezilya'nın Belem şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma hedefi ve fiziksel kurulumları karşılaştıran bir analiz yayımladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde 2023'te Dubai'de düzenlenen COP28'de, 100'den fazla ülke küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar üç katına çıkarma ve böylece 11 teravata ulaşma hedefi açıklamıştı.

Ancak, her yıl hızlanan kapasite artışlarına rağmen ülkelerin mevcut ulusal planları hala bu kapasitenin iki katına çıkarılmasını sağlayacak hedefler barındırıyor.

Güneş ve rüzgardaki kapasite kurulumlarına bakıldığında üç katına çıkarma hedefi ulaşılabilir görünüyor ancak ülkelerin ulusal planlarındaki hedef eksikliği belirsizlik yaratıyor.

Bu kapsamda, bu yıl eylüle kadar olan aylık verilerin incelendiği analizde, 2025'in dünyada rüzgar ve güneş enerjisi kurulumları açısından yeni bir rekor yıl olacağı öngörülüyor. Bu büyüme özellikle güneş enerjisi ve Çin'in devam eden yatırımlarından kaynaklanıyor.

Söz konusu kaynaklarda bu yıl 793 gigavat kapasite ekleneceği hesaplanıyor. Bu, geçen yılki 717 gigavat artışa göre yüzde 11'lik bir büyümeye karşılık geliyor. Güneş enerjisi kapasitesinin 2025'te yıllık yüzde 9, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 21 artması bekleniyor.

Çin'in, güneşteki küresel büyümenin yüzde 66'sını ve rüzgardaki büyümenin de yüzde 69'unu oluşturacağı tahmin ediliyor.

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefine ulaşılabilmesi için 2023'ten 2030'a kadar rüzgar ve güneşteki kapasite artışının her yıl yüzde 21 artması gerektiği hesaplanıyordu.

Şu ana kadar 2023-2025 dönemindeki yıllık ortalama artış yüzde 29 oldu. Bu da, 2026-2030 arasında rüzgar ve güneşte yüzde 12'lik kapasite artışıyla söz konusu hedefe ulaşılabileceği anlamına geliyor.

Ember Enerji analisti Katye Altieri, analize ilişkin değerlendirmesinde, yenilenebilir enerjideki kurulumların hükümetlerin beklediğinden daha hızlı gerçekleştiğini belirterek, "Yenilenebilir enerji gücü güneş öncülüğünde hızla büyüyor. Ancak ülkeler acil şekilde hedeflerini güncellemezse, bu olağanüstü büyümeyi desteklemek için gerekli şebeke, esneklik ve depolama altyapısını yetersiz inşa etme riskiyle karşı karşı kalırız." ifadelerini kullandı.

